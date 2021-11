Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TERRITORIOROVIGO In uno dei documenti esposti in Accademia dei Concordi alla mostra Il governo delle acque in Polesine fra XVI e XVIII secolo, allestita nell'ambito degli appuntamenti per l'anniversario dei 70 anni dall'alluvione del 1951, il disegnatore e cartografo rodigino Eugenio Piva annota nella prima di quattro tavole cartografiche del Polesine in successione cronologica fino al 1893, che «da diversi scrittori si ha che nell'anno 1300...