Il Polesine si mangia i terreni ma senza che cresca l'economia

URBANISTICAROVIGO Nel 2017 il Polesine era stato il più virtuoso in un Veneto maglia nera per consumo di suolo, nel 2018 il dato è di gran lunga peggiore. Quatto volte peggiore, perché se nel 2017 erano stati consumati appena 10 ettari, meno perfino di Belluno, la provincia veneta più virtuosa, che ne aveva cementificati 48, nello scorso anno le parti si sono rovesciate, con Belluno che è riuscito a contenere l'inesorabile avanzata a 29 ettari, mentre Rovigo è arrivato a quota 46 ettari di superficie cementificata in un anno e sottratta...