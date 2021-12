Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SVILUPPOROVIGO I grandi assenti sono i Comuni. Ci sono 10 milioni a disposizione per il Polesine, derivanti dai Patti yerritoriali degli anni 90 e rimasti inutilizzati. Bisogna decidere e in fretta su quale progetto presentare al bando che scadrà a metà febbraio, ma i sindaci non si sono presentati al Tavolo dello sviluppo convocato, dopo ben 12 anni di inattività, per approvare un'idea di massima. Un'assenza che forse era giustificata da...