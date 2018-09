Il Polesine non cementifica i campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEROVIGO Nel Veneto maglia nera a livello nazionale per consumo di suolo nel 2017, il Polesine questa volta recita la parte della prima della classe, la più virtuosa fra le sette province. Per consumo di suolo si intende sostanzialmente la cementificazione. Per dirla con le parole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Ispra, ente direttamente dipendente dal ministero dell'Ambiente che come ogni anno, ha diffuso il rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, «l'incremento...