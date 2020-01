Il pneumologo: «Disturbi respiratori in aumento»

I MEDICI

ROVIGO Dopo il fumo di sigaretta, l'inquinamento dell'aria è ormai la seconda causa dell'aumento delle malattie respiratorie. È un pericolo per la salute soprattutto di chi ha già patologie come bronchite cronica e asma, e dei bambini, che hanno vie aeree più piccole. L'inquinamento può far ammalare anche chi è sano, perché fa aumentare pure il rischio di prendersi infezioni virali. E tra gli effetti, di breve e lungo periodo, sono possibili anche le crisi allergiche. «Che Pm10 e Pm2,5 facciano male alla salute nessuno può metterlo in discussione: per questo serve da parte di tutti maggiore attenzione quando arrivano gli allarmi dell'Arpav, evitando di trovarsi nelle zone di punta del traffico».

L'ESPERTO

Gian Luca Casoni, direttore della Pneumologia dell'Ulss 5, invita a fare molta attenzione ai bollettini sulla qualità dell'aria che si respira, pubblicati giornalmente dall'Agenzia regionale che si occupa di prevenzione e protezione dell'ambiente. «In un giorno di nebbia, le persone che soffrono di asma o broncopneumopatia - spiega il primario - dovrebbero evitare di esporsi ai luoghi molto trafficati. Alcuni possono suggerire di indossare la mascherina, ma basta anche una sciarpa, che è utile non solo a evitare l'inalazione degli inquinanti nell'aria: una sciarpa sulla bocca e sul naso riscalda l'aria che si inspira, evitando che l'aria fredda possa produrre le irritazioni che causano tosse e bronchiti. La prima barriera, poi, è naturale: inspirando con il naso si filtra l'aria fredda, che viene riscaldata e inumidita».

GLI SFORAMENTI

Dal 27 dicembre a martedì 7 gennaio a Rovigo le polveri sottili, il Pm10, sono state sempre, tranne il 28 dicembre, sopra il valore limite giornaliero per la protezione della salute, fissato a 50 microgrammi per metro cubo. Nell'arco di questo periodo, i valori registrati nella stazione di rilevamento a ponte Marabin, sono aumentati da 52 microgrammi per metro cubo il 30 dicembre, fino a 80 il giorno di San Silvestro e a 109 a Capodanno, mantenendosi intorno agli 80 microgrammi fino al 4 gennaio, per calare poi a 43 microgrammi l'8 gennaio e risalire a 48 giovedì. In più occasioni si sono verificati eventi con aumenti di 10 microgrammi per metro cubo nell'arco delle 24 ore giornaliere, nella concentrazione media del Pm10: è il valore che l'Organizzazione mondiale della sanità collega al diffondersi di disturbi e cambiamenti della funzione respiratoria. Questi fenomeni sono osservati dopo un'esposizione (anche se limitata a uno o due giorni) a livelli alti di Pm10 e Pm2,5. E l'esposizione prolungata nel tempo anche a bassi livelli di Pm10 e Pm2,5 è associata all'aumento di disturbi respiratori, tanto che da una semplice infiammazione, a lungo andare può svilupparsi una bronchite cronica. «Nella letteratura scientifica - spiega Casoni - non ci sono limiti soglia associabili a un aumento delle patologie, ma è dimostrato che aumenta il rischio di prevalenza e incidenza di malattie respiratorie e cardiache, in correlazione all'esposizione alle polveri sottili e agli idrocarburi volatili. Le tossi croniche sono tantissime».

«La prima misura di protezione è ridurre al minimo l'esposizione all'aria, ma è chiaro - aggiunge il direttore dell'Ulss 5, Antonio Compostella - che bambini e anziani con disturbi respiratori, esposti a lungo ad alti valori di polveri sottili, rischiano di avere un peggioramento specie se sono già in condizioni predisposte: una persona con bronchite cronica è più a rischio di avere ricadute, ed elevate concentrazioni di polveri possono produrre effetti di tipo acuto».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA