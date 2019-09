Il plauso dell'Amministrazione a 24 centini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAROVIGO Sono stati 24 i centini di Rovigo che ieri sono stati premiati dal sindaco Edoardo Gaffeo per il loro importante risultato scolastico. Dalle mani del primo cittadino hanno ricevuto il diploma di merito in un bel momento di festa e condivisione. Ad accogliere ragazzi e familiari, anche l'assessore all'Istruzione Erika Alberghini, il vice prefetto Luigi Vitetti, il questore vicario Santi Allegra, in rappresentanza della dirigenza dell'Ufficio scolastico provinciale, Valeria Vettorato e il presidente dell'Accademia dei Concordi...