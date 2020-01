IL PERSONAGGIO

ROVIGO Tornio, trapano, diversi materiali e tutti gli accessori necessari all'assemblaggio dello strumento. Un lavoro certosino e pieno di imprevisti, pazienza, passione esperienza, e il gioco è fatto: Mario Campion, classe 1938, rodigino, componente del Gruppo Astrofili polesani, ha impiegato 20 anni per costruire il suo primo gravimetro. Lo strumento permette di misurare la differenza di gravità fra due punti, macchina molto utile per studiare i fenomeni terrestri. «Ho realizzato uno strumento di buona qualità, funzionante sotto vuoto, in grado di utilizzare le tecniche moderne che mi ha permesso di calcolare il valore assoluto locale con una buona approssimazione», racconta l'esperto, che non si poi più fermato, ma ha ultimato altri due gravimetri, l'ultimo dei quali su richiesta di alcuni soci del Gruppo, tra cui il collaboratore Gianluca Colombo, che verrà installato all'Osservatorio astronomico Bazzan di Sant'Apollinare: così i componenti del Gap seguiranno da vicino i risultati dello strumento e la traduzione in grafici delle misure fornite dal gravimetro con la relativa analisi dei contenuti.

LABORATORIO IN CASA

La passione per la meccanica, una laurea in fisica, tanto tempo a disposizione, e non sono mancate l'inventiva e la sete di nuove sfide per Campion, appassionato di gravità fin da giovane, che ha così messo insieme nel proprio garage, una piccola, modesta, ma iperattiva officina. «Ricordandomi delle esperienze di studente universitario, nei laboratori, dove ci impegnavamo per la determinazione di questa grandezza, mediante il pendolo doppio di Kater, ho deciso di costruirne uno. Questo lavoro, che ha assorbito il mio tempo libero per circa due anni, mi ha permesso di riflettere su due concetti molto importanti: primo, che nel concreto il calcolo al quinto decimale della gravità assoluta soddisfaceva ampiamente alle necessita pratiche del suo uso e in secondo luogo, che risultava più semplice e significativo calcolare in forma continuativa (monitoraggio) le variazioni della grandezza, per risalire poi alle cause che le avevano generate, in considerazione che questa grandezza fisica è in grado di mostrare tutte le variazioni di energia che interessano la massa del luogo dove si esegue la misura. Così decisi di passare alla misure delle piccole variazioni della gravità, costruendo un pendolo adatto a questo scopo, cioè un pendolo fisso, con funzionamento smorzato».

MIGLIORIE

I molti dati che riportano l'andamento della gravità terrestre locale, raccolti in questi venti anni di funzionamento, intervallati da fermate più o meno brevi per la manutenzione e il miglioramento dello strumento, sono stati tradotti in grafici e quindi facilmente consultabili. Questi grafici, utilizzando le perturbazioni gravitazionali prodotte dalle forze di marea e da altri eventi astrali, possono ampliare la capacita di studio di eventi ancora in fase di definizione, sia del sistema solare che del suolo. «Nella prima parte del 2019, insieme a Colombo, esperto di robotica, ho affinato la programmazione del computer che controlla il gravimetro, ottenendo una maggiore sensibilità nella misura della grandezza interessata. A dicembre ho messo in funzione il secondo gravimetro, con funzionamento analogo al primo, per cui abbiamo la possibilità di fare il confronto delle misure in parallelo con i due strumenti».

LE MISURAZIONI

Attualmente i gravimetri rilevano puntualmente, a ogni avvicinamento alle condizione di Luna nuova e piena, le forze di marea, queste debolissime forze attrattive del Sole e della Luna che sommandosi in maniera progressiva fino a raggiungere il massimo del loro valore appunto in Luna nuova e piena, creano il crescendo delle maree nei mari. «Un primo confronto tra le misure dei due strumenti è stato possibile farlo in occasione del terremoto ultimo tra Firenze e il Mugello, dove i due strumenti hanno registrato la scossa sismica con un tracciato simile, e con lo stesso valore di picco. Analogamente per la registrazione delle forze di marea, il 10 dicembre, in accostamento a Luna piena, hanno riprodotto due grafici con forte similitudine».

Elisabetta Zanchetta

