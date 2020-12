COMUNE

ROVIGO Il Pd giura fedeltà a Edoardo Gaffeo, ma pone una pesante riserva su Erika Alberghini e Mirella Zambello. Le due esponenti di giunta, stando a quanto sostenuto da Giacomo Prandini (vicesegretario comunale) e dalla capogruppo in aula Giorgia Businaro, non rappresenterebbero il partito e la loro intromissione nelle dinamiche del gruppo consiliare «è un fatto grave». Se non è un aut aut, poco ci manca. Il sindaco ha a che fare, insomma, con la richiesta di un rimpasto di giunta, anche se non tutto il partito e il gruppo concordano.

IDEE PER LA CITTÀ

Per quanto riguarda il coordinamento comunale di venerdì, Businaro specifica che «è stato dedicato ai punti programmatici del programma che riteniamo fondamentali e dal mio punto di vista, non ho visto contrapposizioni». Al centro del dibattito interno, cui hanno preso parte sia i membri del gruppo consiliare che altri componenti della segreteria comunale, Prandini dice che si è parlato tanto di Tribunale («mettiamo in campo tutto quello che può servire per mantenerlo in centro»), Iras («non può andare avanti così») e Maddalena, fiore all'occhiello della strategia dell'amministrazione perché «frutto dei nostri Governi Renzi e Gentiloni». Sul bando periferie, però, Prandini sostiene che sarebbe necessario far fare una rivalutazione economica dell'immobile, il cui valore stimato dall'Agenzia delle Entrate è di circa quattro milioni e l'accordo con i privati per l'acquisto si attesterebbe sui 2,7. «Abbiamo una valutazione pre-crisi di quell'immobile, il valore era diverso, si impone una rivalutazione affinché non si tramuti in un ennesimo problema per il Comune. Questo significa andare a vedere bene i progetti, le finalità e la gestione».

CAMBIO IN GIUNTA

Il tema vero del coordinamento, però, è stato quello politico. Il diverbio tra gli azzaliniani e il resto del Pd è arrivato sino in giunta con la presa di posizione di Alberghini e Zambello, fatto che Gaffeo non ha preso bene perché le ha scelte lui. Su questo, Businaro precisa: «Non è stata fatta alcuna lettera al sindaco, c'è stata una relazione come avviene in coordinamento, dalla quale è emersa la volontà di aiutare l'amministrazione al raggiungimento degli obiettivi in cooperazione e armonia con gli alleati. Non esiste alcuna parte del Pd in contrapposizione con il sindaco. Non c'è stato un solo intervento che abbia detto il contrario». Seppure attraverso un gioco di parole, emerge che Zambello e Alberghini non sono volute giunte da questa linea. I suggerimenti su chi potrebbe rimpiazzarle «non competono al gruppo», bensì la decisione dovrebbe arrivare dagli organi di partito sulla base di «una rosa di nomi su cui il sindaco deve decidere, come sempre avvenuto in tutte le amministrazioni italiane». Sono iscritte al partito, ma «non sono espressione del Pd». Non c'è una scadenza, ma se il sindaco perseverasse, cosa succederebbe? «Sono valutazioni che spettano al partito».

SCONTRO INTERNO

Il consigliere comunale Graziano Azzalin, dell'altra corrente interna, risponde a distanza che un rimpasto sarebbe fuori luogo. «È sbagliato nel merito, nel metodo e nei tempi. I due assessori vengono messe in discussione non perché si valuta negativamente il lavoro svolto, ma solo perché non sono state indicate dal partito, scelte dal sindaco in totale autonomia. Quello che sta conducendo una parte del Pd è un gioco pericoloso, che non coglie la gravità del momento e rischia di compromettere la coesione e il lavoro di una giunta che ha segnato uno spartiacque con vecchi metodi e che per questo è stata premiata dai cittadini. In quanto alla riunione, si è conclusa con sole undici presenze. Dei dieci consiglieri comunali, due sono andati via in dissenso, tre erano assenti e io ho votato no».

Alberto Lucchin

