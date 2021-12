Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEROVIGO Il Pd è sempre più a pezzi e non perde il gusto all'autolesionismo. Dopo la presentazione delle liste per le elezioni provinciali, che ha visto i sindaci di area di centrosinistra dare vita ad una lista trasversale Uniti per il Polesine, analoga a quelle già viste nel 2017 e 2019, a sostegno della candidatura del sindaco di area leghista di Stienta Enrico Ferrarese, si apre la stagione delle purghe. La segreteria provinciale...