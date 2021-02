LA CRITICA

ROVIGO Vaccinazione di massa, voto: insufficiente. È il Partito democratico provinciale a intervenire sulle questioni organizzative relative all'erogazione della profilassi anti-Covid agli anziani del territorio del Polesine: una campagna vaccinale troppo lenta e che non risponde ai bisogni delle persone secondo Veronica Pasetto, delegata alla sanità del PD provinciale, e il segretario Angelo Zanellato.

PROGRAMMAZIONE INADEGUATA

Per i Dem della provincia di Rovigo, la Regione e di conseguenza l'azienda sanitaria polesana devono trovare soluzioni più appropriate di quelle oggi messe in campo. Pasetto e Zanellato ritengono che la programmazione pensata e attuata oggi dall'Ulss 5 Polesana non sia rispondente ai bisogni: «Aver previsto solo cinque centri di somministrazione del vaccino, oltre a due funzionanti in alternanza, per l'intera provincia per gli over 80 non è sufficiente a garantire una vaccinazione senza creare disagi e disparità di trattamento. Siamo la provincia del Veneto con il più alto numero di persone anziane e con un territorio molto vasto, per cui le persone che devono raggiungere i centri di vaccinazione devono percorrere molti chilometri. Inoltre è stato scaricato sulle Amministrazioni, e di riflesso sulle associazioni di volontariato locale, la questione relativa al trasporto sociale di queste persone over 80 che non sono in grado di guidare oppure che non hanno familiari che li possano accompagnare».

PROVINCIA DI ANZIANI

Un territorio con un numero considerevole di persone anziane, in altre parole, secondo il Pd merita una pianificazione più attenta. In particolare, sottolineano i democratici, il trasporto rappresenta una falla del sistema: «Il trasporto sociale potrà essere garantito solo se prima gli autisti volontari saranno vaccinati, per cui, presumibilmente, gli over 80 che necessitano di essere accompagnati dovranno attendere ancora parecchie settimane prima di potersi vaccinare. Ad oggi infatti solo pochissimi volontari, al momento solo quelli di 2 comuni su 43 dell'intera provincia, togliendo i comuni-centri di vaccinazione, sono stati chiamati per essere sottoposti a vaccinazione».

Per questo il PD chiede uno sforzo organizzativo maggiore all'Azienda sanitaria Polesana e il coinvolgimento di giovani del servizio civile per informatizzare l'intera procedura di convocazione, visti i disguidi nel recapito delle lettere via posta tradizionale registrato nelle scorse settimane e certificato dalla stessa Ulss 5, che nei prossimi giorni incontrerà i responsabili delle Poste per avere maggiori garanzie per il futuro.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA