ROVIGO Angelo Zanellato è il nuovo segretario provinciale del Pd. Il successore del dimissionario Giuseppe Traniello Gradassi, nominato in estate presidente di Asm, rimarrà in carica almeno fino al nuovo congresso provinciale previsto nel secondo semestre del prossimo anno. Il nome di Zanellato, anticipato su queste collone a fine agosto, ha ricevuto 27 voti favorevoli, tre astenuti (Zanellato, Traniello e Lorenzo Murciano) e due contrari (Gino Spinello e Franco Modena). L'ex presidente di Consvipo, Polesine Tlc e attuale plenipotenziario di Polesine Film commission è tornato sulla vetta del principale partito di centrosinistra con un'assemblea di partito, rigorosamente online, intensa, durante la quale sono volate urla, offese e litigi tra alcune sue componenti. Lo scontro più feroce è stato quello tra Graziano Azzalin, membro dell'assemblea senza diritto di voto dopo l'uscita dal consiglio regionale, e Bruno Cattin, membro del vertice di Asm Set. Tra i due sono volate parole grosse.

RESA DEI CONTI

Dopo l'annuncio di Traniello a metà estate di farsi da parte dopo il voto per le Regionali, le diverse componenti Dem hanno provato più volte ad accordarsi su diversi nomi. Si sono svolte riunioni su riunioni tra le varie correnti, ma alla fine il nome di Zanellato è sempre stato quello cui si sono affidati per iniziare quella che internamente vorrebbero fosse la rinascita del partito. In due anni, infatti, il Pd ha perso un parlamentare, Diego Crivellari, una roccaforte come Porto Tolle, infine il rappresentante in Regione. Unica vittoria di rilievo è stata la riconquista dopo 14 anni del capoluogo con Edoardo Gaffeo. «Serve un cambio di passo» è la frase che si sente ripetere come un mantra in galleria Ballotta. Il neo segretario spiega che l'assemblea «sicuramente ha evidenziato alcune contrarietà per motivi diversi, ma la maggioranza ha approvato questo nuovo ruolo che avrà una durata breve, fino a settembre 2021».

GLI OBIETTIVI

La prima cosa da fare, per Zanellato, è muoversi «per rilanciare le attività del partito, non solo con i circoli, per aumentare la presenza, ma per stimolare il dibattito politico». Inoltre, andrebbe rivista anche la coalizione politica: «Forse serve qualche alleanza in più, va aperto lo sguardo per ritrovare persone che si sono allontanate. I civici? Non solo. Anche quei gruppi del centro che si trovano in un limbo tra centrodestra e centrosinistra».

Alberto Lucchin

