ROVIGO «Il paziente è stato seguito con attenzione, chiediamo ai familiari di avere la massima comprensione per i protocolli Covid che ci costringono a tenerli lontani dai loro cari». L'azienda Ulss 5, attraverso il direttore della Comunicazione Annalisa Boschini, rassicura i familiari rispetto al caso, denunciato pubblicamente sui social, di un ospite di Casa Serena rimasto 26 ore in pronto soccorso: «Il paziente è stato seguito al massimo delle possibilità da parte del personale del pronto soccorso e l'Urp è a disposizione dei familiari per tutti i chiarimenti, in qualsiasi momento».

Nonostante il graduale ritorno alla normalità, tutte le strutture sanitarie stanno mantenendo al massimo le difese contro la diffusione del Covid. Purtroppo i familiari non possono ancora stare accanto ai loro cari in ospedale e ciò provoca preoccupazione. Al pronto soccorso, tuttora si accede in modo individuale e non si può accompagnare il paziente.

L'Ulss spiega che le chiamate ai familiari vengono sempre fatte perché i protocolli lo prevedono, ma in base quindi alle emergenze da gestire durante il turno. Nel caso specifico, la famiglia dell'anziano ha lamentato di non essere riuscita a mettersi in contatto per oltre 20 ore e di aver sentito il familiare in uno stato soporoso. «Rassicuro sul fatto che il paziente era in un comodo letto di degenza in astanteria e non è rimasto imbarellato; è stato seguito con la massima professionalità». Sul fronte del Covid, il bollettino quotidiano dell'Ulss 5 riporta zero nuovi contagi, a fronte di 40.537 tamponi eseguiti su 20.447 persone e 68 polesani ancora in isolamento fiduciario con sorveglianza attiva.

Roberta Paulon

© riproduzione riservata

