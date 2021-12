IMPIANTI SPORTIVI

ROVIGO (E. Bar.) Taglio del nastro, domenica alle 11, per la nuova area giochi situata all'entrata del Pattinodromo delle rose di via Muratori. Una novità, il Giardino delle rose, dedicata ai più piccoli che abbellisce ed impreziosisce l'intero impianto sportivo dello Skating club Rovigo, vera e propria eccellenza della città. La nuova area giochi è stata realizzata grazie alla partnership con Adriatic Lng che dopo i cinque anni di naming dell'impianto ha realizzato un nuovo progetto: a fine 2019 è stata inaugurata l'Area hospitality, primo di tre tasselli del cammino con Adriatic Lng; ora il secondo passo nell'anno del 60esimo dello Skating Club: l'area relaxche ha dimostrato la sua importanza soprattutto nelle afose serate estive arricchita con n uovi splendidi giochi. «Il Pattinodromo delle rose è un impianto sportivo di eccellenza non solo a livello locale e la nuova area giochi nel Giardino delle Rose renderà questa struttura ancora più accogliente per i bambini e le loro famiglie afferma Alfredo Balena, direttore delle Relazioni esterne di Alng Abbiamo scelto di sostenere questo ulteriore progetto di sviluppo, affinché questo impianto rappresenti sempre più un punto di aggregazione e ritrovo per tutta la cittadinanza». Nel 2022 è previsto il terzo passo: probabilmente la sorpresa verrà svelata in occasione del 36esimo Memorial nazionale Arturo Ponzetti in programma sabato 30 aprile. Domenica sarà una giornata densa ed importante per i colori verdeblù: l'inaugurazione dell'area giochi sarà preceduta dall'assemblea ordinaria dei soci.

