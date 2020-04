In questi giorni si moltiplicano le iniziative a favore delle persone che rischiano di rimanere senza lavoro e senza soldi per colpa della pandemia da Coronavirus che ancora deve raggiungere il suo picco. Si prospettano tempi lunghi, come annunciano i responsabili dei diversi organismi di gestione sanitaria, e l'apparato pubblico si sta mobilitando a favore delle categorie più a rischio, soprattutto gli anziani. Si moltiplicano così anche le iniziative personali nei vari centri della provincia di Rovigo. Il panificio Temporin di Villanova del Ghebbo, ad esempio, dopo aver aderito all'invito del Comune in favore della spesa solidale, aggiungendo del suo ai buoni spesa distribuiti dall'Amministrazione alle famiglie in difficoltà, ha deciso di donare a tutte le persone che entreranno nel negozio di via Roma un sacchetto di pane biscotto. Carla e Rosetto, i titolari del panificio di Villanova del Ghebbo, da sermpre punto di riferimento per decine di residenti che quotidianamente vi si rivolgono per gli acquisti, non vogliono che questo sia considerato un aiuto economico, ma solo un modo per testimoniare la solidarietà che si sta instaurando fra le persone in questo particolare momento di difficoltà, in cui essere solidali può valere la vita o almeno la possibilità di condividere un momento di serenità in compagnia. Un sacchetto di pane biscotto per sentirsi uniti, insomma, per essere una sola barriera contro questo Coronavirus che quotidianamente minaccia la nostra esistenza.

Enzo Fuso

