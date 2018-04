Il Nursind apre lo scontro tra i sindacati infermieristici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Netta presa di posizione del sindacato Nursind contro i confederali, nel comparto sanità. A pochi giorni dal voto per il rinnovo delle Rsu dell'Ulss5, il segretario territoriale Egidio Busatto fa appello al rovesciamento delle logiche sindacali confederate proponendosi come alternativa rappresentativa del lavoro in corsia. Il braccio di ferro che vede i sindacati contrapposti prosegue dal 23 febbraio, data della proposta di pre intesa del rinnovo del contratto infermieristico sottoscritta dai confederali ma non dal Nursind. «Hanno previsto...