IL NUOVO CURROVIGO Polizia Locale e Servizi Sociali saranno trasferiti in via Marconi. Il sindaco Edoardo Gaffeo è determinato a porre fine ad una situazione che, senza mezzi termini, ha definito come scandalosa e ha puntato il dito contro chi invece di preoccuparsi delle reali emergenze ha preferito la via più facile dell'acquisto delle pistole, senza prima affrontare il problema della formazione e dell'assunzione di nuovo personale.PISTOLE ACCANTONATELa Polizia Locale, almeno al momento, non sarà armata con le 15 pistole semiautomatiche...