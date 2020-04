PROBLEMA SOCIALE

ROVIGO Una emergenza nell'emergenza. È quella dei senza tetto e delle persone accolte nelle cosiddette strutture a bassa soglia, ovvero quelle che non prevedono limitazioni all'ingresso di persone che abbiano necessità di usufruire di servizi come bagni, docce e un posto letto, che sono quindi un simulacro di casa per chi non la ha. E che in questo momento di emergenza sanitaria appaiono luoghi particolarmente a rischio, perché se c'è chi può stare a casa, c'è chi non lo può fare nemmeno se volesse.ù

A lanciare l'allarme è lo sportello di Avvocato di strada di Rovigo, presidio operativo locale dell'associazione nazionale che proprio su questo ha inviato una lettera al prefetto Maddalena De Luca, al sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, al presidente della Regione Luca Zaia, al direttore dell'Ulss Polesana Antonio Compostella e al ministro degli Interni Luciana Lamorgese perché sia prestata «attenzione alla grave situazione in cui versano le strutture come i dormitori».

Nella lettera si chiedono, spiega l'associazione, «provvedimenti urgenti di tutela sanitaria, indifferibili e sistematici affinché sia prestata adeguata e tempestiva attenzione ai dormitori e di conseguenza, ai cittadini che ne fruiscono, i senza fissa dimora, oltre a coloro che con grande senso di responsabilità nonostante l'oggettivo pericolo, ogni giorno lavorano all'interno e ne permettono il funzionamento quali gli operatori del pubblico e privato sociale. Infatti, a oggi, molte organizzazioni di terzo settore e i loro operatori, pur avendo adottato misure straordinarie per affrontare questa emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno la possibilità, se lasciate sole, di superare la crisi».

LE RICHIESTE

Nella lettera, firmata dalla coordinatrice dello sportello di Rovigo Moica Zagato, dai volontari Francesco Carricato, Francesca Bonafin, Damiana Stocco, Arabella Brognara, Maria Francesca Tosi, Nicolò Ghibellini, Vania Fogagnolo, Giulia Turchetti, Barbara Gerardo, Anna Calabrese, Erminia Zito, Camilla Ferri, Camilla Zorzato, Tatania Roman, Patrizia Donzelli e dal presidente del Centro francescano di ascolto Livio Ferrari, viene chiesta con forza la predisposizione di procedure d'intervento a carico delle autorità sanitarie, di concerto con le Protezioni civili, gli enti locali e gli enti gestori dei servizi, per ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 sia all'interno delle strutture di accoglienza, sia in strada. «Consapevoli sottolineano i firmatari - che tutelare il diritto della salute individuale dei senza fissa dimora è tutelare quello pubblico della comunità, si ricorda che ciò permetterebbe di poter concretizzare gli ulteriori e altri sforzi che il Paese sta portando avanti in questi giorni difficili. In conclusione si auspica che siano incentivate le soluzioni alloggiative emergenziali, facendo ricorso a strutture predisposte ad hoc su disposizione di sindaci e prefetti, permettendo di accogliere le persone senza dimora che devono rimanere in quarantena, oppure le persone positive non sintomatiche o in via di negativizzazione; inoltre si chiede di tracciare e intervenire tempestivamente con azioni di screening e somministrazione di tamponi per confermare la presenza della malattia alle persone e ai contatti prossimi, compresi gli operatori delle strutture adottando, in caso di positività, le necessarie misure di isolamento e cura; infine si chiede di non sanzionare le persone senza dimora poiché pare chiaro che esse non siano messe nelle condizioni di obbedire all'ordine legislativo, e ciò anche a causa di chi ha la responsabilità di creare le opportune e adeguate condizioni».

F.Cam.

