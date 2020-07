SERVIZI

ROVIGO Giochi, attività musicali, letture sotto l'albero, laboratori creativi e all'aperto sono alcune delle attività dell'estate di La nuvola blu, il nido aziendale dell'Ulss 5, gestito dalla cooperativa sociale Il raggio verde. Il nido riapre le porte ai bambini e alle bambine con le proposte del centro estivo Gioco al centro, dedicato ai piccoli fino a 5 anni. Un ritorno alla normalità e alla quotidianità, dopo la chiusura imposta dalle misure di sicurezza per arginare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, ma in totale sicurezza. Il centro estivo accoglie fino a 25 bambini divisi in gruppi da cinque, ciascuno con un educatore, divisi, a loro volta, per fasce d'età: fino a 3 anni e da 3 a 5 anni. Sono previsti ingressi e uscite scaglionati, sezioni indipendenti dedicate a ogni gruppo, protocollo organizzativo e triage all'ingresso e uscita, igienizzazione delle mani e del materiale durante le attività e al termine della giornata. Il centro estivo è aperto per tutto luglio e agosto, dalle 7.30 alle 16.30, ma si può eventualmente scegliere l'orario ridotto fino alle 14, con possibilità di iscrizione settimanale. La retta di frequenza, per chi sceglie l'orario ridotto, è di 114 euro per l'iscrizione settimanale, 218 euro per la bisettimanale e 436 per la mensile, mentre per il tempo pieno, è di 156,75 euro per la settimanale, 303,50 per la bisettimanale e 607 per la mensile. Le rette sono comprensive dei pasti. Ospite speciale dell'estate sarà Taty, l'amico draghetto che ha accompagnato i bambini nei mesi di chiusura dei servizi educativi con un blog dedicato ricco di iniziative e spunti creativi. Per informazioni, il numero di telefono è 340/0618939, mentre l'iscrizione, il modulo e l'informativa possono essere richiesti e restituiti all'indirizzo e-mail lanuvolablurovigo@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

