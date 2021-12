Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FESTIVITÀROVIGO È tutto pronto in città per i festeggiamenti del Natale, dal grande albero alle casette del consueto mercatino in piazza Vittorio Emanuele. Davvero tanti gli eventi in programma, sia per il centro che per le frazioni. Anche quest'anno in campo varie associazioni, tra cui Confesercenti, Ascom, Cna, Pro loco città di Rovigo e di Borsea, Cofipo, Mosaico e Fita, e il sostegno di Asm Set.«Una grande sinergia - spiega...