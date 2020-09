ADRIA

Al via l'operazione di riduzione del numero dei colombi nell'area urbana. La misura punta a contrastare la proliferazione dei pennuti che nell'ultima decade ha determinato crescenti oneri, sia per l'amministrazione che per i privati cittadini creando inoltre problemi igienico - sanitari. «Abbiamo ritenuto necessario adottare un piano di contenimento che produca effetti positivi e duraturi - afferma l'assessore al decoro urbano Andrea Micheletti - per evitare potenziali problemi di igiene e quindi rischi sanitari. Utilizzeremo farmaci che agiranno sul controllo delle nascite dei colombi, garantendo la sicurezza sia degli animali sia dei cittadini e dell'ambiente».

Il farmaco in questione, adottato già da diverse città italiane con risultati positivi, ridurrà la deposizione di uova feconde e la proliferazione dei volatili in città. «La realizzazione di un piano di controllo e gestione per la riduzione dei colombi - precisa il referente di giunta - è stimato intorno ai 45 mila euro, ripartito in tre annualità. È un segno di attenzione da parte dell'amministrazione verso i propri cittadini e verso le attività commerciali che da anni si lamentano di questo problema». Il piano prevede una fase di studio e compilazione del progetto di intervento con il censimento dei fattori che favoriscono l'aumento dei volatili, la stima del numero dei piccioni e l'individuazione delle aree di somministrazione del farmaco antifecondativo o di cattura, una fase di cattura e una di distribuzione manuale e automatica, con alimentatore temporizzato, di mangime medicato antifecondativo.

