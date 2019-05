Il municipio cade a pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDIFICI PUBBLICIROVIGO Questa volta poteva farsi male qualcuno per davvero. Nella notte tra domenica e lunedì si è staccato dal cornicione di Palazzo Nodari un pezzo di cemento grande quanto un mattone e solo la fortuna ha permesso che cadesse per terra dove già si trovano delle transenne, rimaste lì sotto, davanti al Comune, dall'ultima volta in cui è caduto un più leggero pezzo d'intonaco dall'adiacente torre campanaria. In pochi se ne sono accorti, visto che nella prima mattinata, in molti, andando a lavoro, sono passati accanto a...