Il coordinamento provinciale della lista Il Veneto che Vogliamo, movimento che fa capo al già candidato presidente alla Regione ora consigliere di opposizione Arturo Lorenzoni, interviene sulla casa di riposo di Papozze per testimoniare solidarietà agli operatori rispetto ai tagli previsti nell'organico della struttura.

Venerdì il personale della Casa di Riposo Opera Pia Francesco Bottoni ha manifestato il proprio disagio assieme ai comitati dei familiari degli ospiti delle case di riposo di Badia Polesine, Merlara e Adria. Nel febbraio scorso le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, avevano già organizzato una agitazione a fronte delle scelte di privatizzare l'ente e operare riduzioni di personale. Da mesi quindi era avvertito in modo chiaro il pericolo di un progressivo impoverimento, di retribuzione, del livello occupazionale e del servizio reso agli ospiti. Quando il profitto guida le scelte, quando il metro di misurazione di un servizio reso a persone anziane e non autosufficienti è quello del taglio di costi e non quello della qualità, si entra in modo inevitabile nello scenario nel quale ci muoviamo oggi. Siamo una Regione che invecchia, siamo una Provincia che invecchia, e oggi invecchiare significa avere davanti a sé mesi, anni, di non autosufficienza, se non di lungodegenza si legge in una nota del gruppo provinciale di Lorenzoni. Le case di riposo - scrivono gli esponenti del Veneto che Vogliamo - non sono un deposito dove essere nutriti e lavati, ma un luogo dove curare anche gli affetti e i bisogni umani, la socialità, l'attenzion al più debole. È un approccio che deve partire dal rispetto stesso del personale, dai carichi di lavoro, dai riposi, dal diritto ad essere retribuiti». Infine l'appello ad abbandonare le logiche del business per favorire il servizio.

