LA VITA AI TEMPI DEL VIRUS

ROVIGO È stata soprattutto la scorsa settimana, la prima ai tempi dell'emergenza coronavirus in Italia, che ha fatto segnare un calo di presenze nelle palestre di Rovigo. Negli ultimi giorni sembra che invece ci sia voglia di tornare alla normalità: nelle palestre ci sono state anche nuove iscrizioni, e magari c'è qualche insegnante e studente in più che si dedica al fitness, adesso che le scuole sono chiuse. È la fascia di popolazione dai 60 anni in su, in particolare, ad aver cambiato abitudini nella frequentazione delle palestre come di altri luoghi pubblici e che spesso rinuncia a svolgere attività fisica. Comunque, c'è chi ricorda che la stagionalità è condizionata, oltre che dal fattore coronavirus, anche dalla normale influenza che, dall'inizio della rilevazione dei dati delle sindromi influenzali attraverso InfluNet, la rete coordinata dall'Istituto superiore di sanità con il sostegno del ministero della Salute, aveva registrato in tutta Italia quasi 6,2 milioni di casi di influenza fino all'ottava settimana del 2020. «Solo nella prima settimana dell'emergenza coronavirus - raccontano alla palestra Life Vitality Fitness - abbiamo avuto un calo di presenze. Questa settimana invece non abbiamo notato grosse differenze rispetto alla normalità. Magari l'eccezione sono i giovani nella fascia d'età scolastica che adesso frequentano la palestra di più la mattina. E poi gli anziani: ne arrivano in palestra la metà, anche se il quadro generale, ora, dice che stiamo tornando alla normalità. Per quanto riguarda la frequenza dei corsi, poi, non è cambiato molto»

SITUAZIONE QUASI NORMALE

C'è stato un leggero calo nelle frequenze alla palestra 4Fitness, dove i clienti sono soprattutto nella fascia d'età tra i 40 e 50 anni, e adolescenti: «Il leggero calo non ci preoccupa - spiega la presidente del club 4Fitness Barbara Sanna -. Abbiamo notato con piacere che, nelle ultime settimane con le lezioni sospese a scuola, le famiglie continuano a mandare i figli in palestra, ora principalmente la mattina e il pomeriggio. E da parte nostra abbiamo predisposto tutti i detergenti e presidi medici idonei, secondo le prescrizioni».

«Tutto sommato - aggiungono dalla palestra Roger Gym - non abbiamo avuto un grande calo di affluenza: sembra che la gente voglia esorcizzare il coronavirus, e continuare a fare quello che faceva prima. In generale non c'è stato nemmeno un grosso calo dei frequentatori più anziani. Solo una piccola diminuzione dovuta alla stagionalità. Da parte nostra poi, siamo intervenuti esponendo diversi cartelli che indicano le raccomandazioni e le misure di salute pubblica decise dal governo, e dotando i locali di vari disinfettanti, a servizio degli utenti per il lavaggio delle mani».

Stefano Silvestrini della Palestra Silver Gym racconta che una riduzione di frequenze c'è stata, «ma non è stato un calo forte, e la riduzione si è concentrata nella fascia d'età sopra i 60 anni. Per il resto - continua - i giovani vengono in palestra regolarmente. Noi sensibilizziamo le persone sulle misure indicate dalle autorità, e negli ambienti mettiamo a disposizione diversi flaconi di soluzioni disinfettanti. I ragazzi a casa da scuola - conferma Silvestrini - frequentano la palestra la mattina, e vengono anche le insegnanti».

Alla Palestra Elite Rovigo spiegano che si è registrato un leggero calo di affluenza solo la settimana scorsa nelle persone dai 70 anni in su e che qualche studente ha cambiato orario.

Nicola Astolfi

