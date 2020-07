COOPERATIVE

ROVIGO Va in archivio un anno positivo, ma il futuro riserva incognite che potrebbe rivelarsi penalizzanti.

E' il giudizio che arriva da Confcooperative, che davanti ai buoni segnali lasciati dai bilanci 2019, è preoccupata per quanto potrebbe accadere quest'anno con l'ombra dell'emergenza sanitaria.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Se ne fa portavoce Maria Cristina Santi, presidente di Confcooperative Rovigo, a margine del Consiglio provinciale che ha presentato il bilancio dell'esercizio concluso e che ha fatto il punto della situazione. «La ripresa è ancora debole per i settori economici colpiti dalla crisi collegata alla pandemia ha detto Santi - Ora lo sguardo è puntato sul presente per cercare di agevolare il credito alle imprese e utilizzare al meglio gli strumenti messi in campo per il rilancio. Ma la preoccupazione è rivolta al futuro, perché ci si interroga su quale sarà lo scenario in cui ci troveremo ad operare».

Destano apprensione tra gli altri il settore agricolo che evidenzia una particolare sofferenza, ma anche la pesca che ha alle spalle un anno terribile con tempesta, morìe di prodotto e altre difficoltà del settore. La situazione è oltretutto delicata perché collegata al comparto turismo-ristorazione. Infine il settore dei servizi alle aziende sociali vede molte difficoltà soprattutto per le imprese più colpite dal confinamento sanitario.

Confcooperative ha messo in campo con tempestività strumenti di accompagnamento alle cooperative che hanno potuto contare su un'assistenza immediata e continua nel periodo di crisi e ha proposto servizi per verificare le attività di business rispetto all'evoluzione dei mercati.

Una prospettiva non rosea, che era invece stata preceduta dai buoni risultati del 2019. Un anno positivo per l'associazione di categoria con una tenuta sulla contribuzione associativa e un incremento sul versante dei servizi. Le due società che la compongono hanno bilanci in positivo e in crescita: As.ser.coop con un fatturato di 976 mila euro e Polesine Lab di 486 mila euro.

