Il mondo della pesca affascina i piccoli: successo della gara a Ca' Emo

ADRIAChristian Cappello si è aggiudicato a Ca' Emo, nelle acque dello scolo Valdentro, nell'ambito della 28. edizione del Ritrovo di pesca, grazie a un pescato di 1.530 grammi, il trofeo Fidas Polesana. La gara, riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, ha visto darsi battaglia lungo lo specchio d'acqua ben 38 concorrenti. La manifestazione, ormai diventata una tradizione per la frazione adriese e che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti in paese per la Madonna del Carmine, attrae pescatori in erba anche dalla provincia di...