IL MONDO DEL FITNESSROVIGO Messo in ginocchio dal Covid, il settore delle palestre è tra i più in sofferenza. A Rovigo dilaga la protesta: a rischio ci sono tanti posti di lavoro. Aiem Fitness percorre strade alternative per non perdere il contatto con gli utenti: «Tantissimi iscritti stanno proseguendo i corsi online, ci siamo adeguati per strutturare una piattaforma adatta a proporre lezioni a distanza. L'obiettivo è mantenere uno stile...