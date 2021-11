Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO (R. Mer.) L'edizione numero 71 della Festa provinciale del Ringraziamento si terrà domenica, alle 10.30 nella chiesa arcipretale di San Lorenzo a Occhiobello. Sarà una giornata che vedrà la collaborazione tra la Coldiretti e l'amministrazione locale, alla quale saranno presenti diverse figure istituzionali del territorio. Dopo l'appuntamento, alle 9.45, in municipio per i saluti di rito, seguirà alle 10.30, come detto,...