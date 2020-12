COMMERCIO

ROVIGO Gli occhi delle forze dell'Ordine, questa mattina, saranno puntati sul mercato che si svolgerà, come ogni martedì, lungo corso del Popolo. Oggi, però, il giorno festivo aumenterà di sicuro il flusso di persone che, meteo permettendo, si recheranno in centro per fare acquisti tra le bancarelle, con un rischio elevato di assembramenti che preoccupa non poco l'Amministrazione comunale.

ORDINANZA DECADUTA

«Con la decadenza dell'ordinanza di Zaia sulle vendite all'aperto spiega l'assessore al Commercio di Palazzo Nodari Patrizio Bernardinello il mercato del martedì torna a svolgersi nelle modalità di settembre, dunque senza varchi e contingentamento delle persone presenti lungo il percorso delle bancarelle». L'ultima ordinanza regionale, infatti, aveva riportato in vigore, per quanto riguarda i mercati, le regole di marzo, tant'è che diversi sindaci della provincia avevano deciso, nelle ultime settimane, di limitare le presenze degli ambulanti solo ai banchi alimentari proprio per le enormi difficoltà a controllare i flussi in entrata e in uscita dall'area commerciale settimanale. Il Comune di Rovigo era stato infatti costretto, in un primo momento, a fare lo stesso: la decisione di bandire il mercato del martedì ai commercianti di abbigliamento aveva però innescato la protesta degli ambulanti esclusi. Questi ultimi, in seguito anche a una manifestazione pacifica andata in scena davanti al Comune, erano stati ascoltati dall'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, che li aveva dunque rassicurati sulla possibilità di partecipare, una volta organizzata la macchina dei volontari controllori dei varchi, ai successivi appuntamenti del martedì. Grazie alla collaborazione di Cofipo, la cooperativa che si occupa di organizzare la fiera d'ottobre, gli ambulanti sono dunque riusciti a tornare in centro il martedì. Non gratis però.

VIGILANZA A PAGAMENTO

Ogni bancarella ha infatti dovuto accollarsi la spesa di 5 euro per pagare i volontari presenti ai varchi e lungo tutto il percorso del mercato con il compito di vigilare sugli assembramenti. Una cifra simbolica, che aveva però permesso agli ambulanti di scendere sul Corso il martedì, grazie all'aiuto di alcuni volontari reclutati dietro compenso. A titolo, invece, completamente gratuito, l'aiuto fornito dagli ex agenti di polizia in pensione, anch'essi impegnati a vigilare i varchi per evitare assembramenti tra le bancarelle del mercato. Non avevano, invece, subito variazioni gli appuntamenti del sabato in Commenda e del giovedì in piazza Vittorio Emanuele II.

BANCARELLE LIBERE

Ora, però, con lo stop alle regole dettate dalla Regione, il mercato torna libero anche il martedì, proprio in un giorno di festa in cui è previsto il doppio dei visitatori rispetto al consueto, vista anche la chiusura dei centri commerciali e delle medie strutture di vendita. A salvare la situazione evitando pericolosi assembramenti in centro durante lo svolgimento del mercato potrebbero essere però la pioggia, prevista in Polesine anche per la giornata di oggi.

LE PRECAUZIONI

«L'invito che rivolgo alla cittadinanza è l'appello dell'assessore Bernardinello è quello di rispettare le regole e indossare tassativamente la mascherina. I contagi sono infatti in aumento anche i città, la situazione non è affatto tranquilla, quello che stiamo imparando dai contagi individuati in questo ultimo periodo è che l'unica cosa che ci salva dal virus è la prudenza. Chi abbassa la guardia anche solo per un'occasione, ora si contagia».

SALTA L'INFIORATA

Proprio per evitare assembramenti, il sindaco Edoardo Gaffeo ha deciso di annullare la tradizionale cerimonia dell'infiorata prevista per il giorno dell'Immacolata. Una squadra dei Vigili del fuoco raggiungerà comunque, nel corso della giornata di oggi, il municipio per deporre una coroncina di fiori in omaggio alla Madonna. Per il momento, anche la possibilità data dall'ultimo Dpcm di tenere aperti i negozi fino alle 21 non sembra essere stata accolta con entusiasmo dai negozianti del centro. «Se bar e ristoranti sono chiusi - spiega un commerciante - già intorno alle 19 in centro non circola più nessuno. Chiudere alle 21, per certe zone della città, potrebbe diventare addirittura pericoloso».

Roberta Merlin

