Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO Le abitudini di vita sono state segnate dalla pandemia, ma in questo senso, secondo la Cia polesana, i polesani «hanno riscoperto il gusto dei prodotti freschi, ipergarantiti e controllati». Viene spiegata anche così l'affluenza al mercato agricolo di ieri in piazza Vittorio Emanuele. Con la bella giornata, decine di cittadini si sono recati in centro per acquistare frutta e verdura di stagione. «L'obiettivo a medio...