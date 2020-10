MANIFESTO ANIMALISTA

ROVIGO Non torniamo come prima è il nome è del nuovo manifesto Lav (Lega anti vivisezione) presentato anche al presidente Conte durante gli stati generali dell'economia a giugno. Il manifesto, sottoscritto in questi mesi da molti nomi noti come Massimo Wertmuller, Gabriele Muccino, Giulia Innocenti, Leonardo Caffo e tanti altri, illustra come un cambiamento concreto è in grado di salvare tutti dai rischi naturali come la pandemia del Covid 19.

La sede di Rovigo della Lav lo presenterà in provincia di Rovigo, sabato 3 ottobre, durante una conferenza nella quale Gianluca Felicetti, presidente nazionale Lav, illustrerà le sei proposte concrete per modificare il nostro stile di vita e salvaguardare il pianeta.

ALL'ORTO DIDATTICO

La conferenza si svolgerà nel contesto dell'Orto Didattico di Lusia Il Profumo della freschezza, a Lusia.

Renato Maggiolo, titolare dell'azienda, mostrerà le meraviglie del luogo e farà scoprire come la cucina polesana si possa sposare magnificamente con la cucina vegana.

Al termine dell'incontro sarà possibile degustare un apericena vegano. Tutti i prodotti da poter degustare saranno preparati nelle cucine del ristorante con materiale a km zero, interamente coltivati in loco e accompagnati dai vini dei Colli Euganei.

I proventi della serata saranno utilizzati per il mantenimento di Willy, un toro salvato dal macello, dall'associazione animalista rodigina nel 2014 e che vive tranquillo e in salute in un rifugio vicino a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA