IL LUTTOMORTA LA MAMMADI BERGAMIN(R.Mer.) Un grave lutto ha colpito il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin. La sera del primo dell'anno è venuta infatti a mancare la mamma: Adelina Pozzato, per tutti semplicemente Nina, 87 anni, era da tempo malata e in questi giorni, in seguito allaggravamento delle sue condizioni, si trovava ricoverata allospedale di Rovigo. Adelina, madre di tre figli, tra cui appunto Massimo, si è spenta la sera dell'1 gennaio attorniata dallaffetto dei suoi tre figli. Il sindaco, in più occasioni, aveva ricordato la...