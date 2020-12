IL LUTTO

BOSARO Bosaro sotto shock per l'improvvisa scomparsa di Ottorino Verde. Il 78enne è morto di Coronavirus, con un grave forma di polmonite bilaterale. Nel giro di pochi giorni la situazione è drasticamente precipitata e il bosarese è venuto a mancare all'ospedale di Trecenta sabato pomeriggio. Verde aveva lavorato per 35 anni alla Meco, azienda rodigina che produce mobili e arredo per ufficio, era in pensione dal 1994. Aveva lavorato a fianco di Pio Chinaglia, bosarese di adozione, anche lui scomparso da poche settimane a causa del Coronavirus. Ottorino Verde lascia la moglie Mirella, il figlio Andrea, la nuora Silvia, i nipotini Matteo e Luca. Non aveva fratelli, ma moltissimi cugini, tra questi il medico di base Antonio Bragiotto, in servizio a Frassinelle, a cui era molto legato.

La notizia della morte di Ottorino Verde ha amareggiato la comunità di Bosaro, visto che per molti anni l'uomo era stato lo storico sacrestano della parrocchia di San Sebastiano. Inoltre viene ricordato come donatore di sangue. A tracciare un emozionante ricordo è il figlio Andrea: «Papà era una persona molto conosciuta e stimata a Bosaro, sapeva farsi volere bene, rideva e scherzava con tutti. Era molto attivo, arzillo, non aveva patologie pregresse, era in pensione e nonostante l'età ancora lavorava in campagna. Per me era un vero esempio, una guida. Era un omone grande e grosso, al posto delle mani aveva due badili, come si dice simpaticamente nel linguaggio degli agricoltori». Il sindaco Daniele Panella, con una nota pubblicata sui social, esprime vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto: «Questo brutto periodo storico ci ha portato via anche Ottorino Verde: una persona che si è spesa da sempre al servizio della nostra comunità e al servizio dei parroci che, nel tempo, si sono succeduti a Bosaro. Un uomo buono, sempre disponibile per i parrocchiani, pronto a dare una mano e a supportare le esigenze di ognuno di noi. Ci mancheranno la sua presenza ad ogni santa messa o sacramento, la sua supervisione, le attenzioni, la preparazione e supporto ai fedeli. Porgo le mie condoglianze e della comunità alla moglie Mirella, al figlio Andrea e a tutti i parenti». I funerali di Ottorino si terranno mercoledì mattina alle 10.30 nella chiesa di San Sebastiano a Bosaro, nella giornata in cui ricorre l'anniversario di nozze con l'adorata moglie Mirella. Al termine delle esequie, la salma sarà portata al cimitero locale e riposerà nella cappella di famiglia.

