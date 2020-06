L'INIZIATIVA

TRECENTA Un nuovo ventilatore respiratorio donato dal Lions Club supporterà il reparto di terapia semintensiva del San Luca di Trecenta, che sta tornando gradualmente all'attività ordinaria, ma manterrà un centinaio di posti letto dedicati a eventuali pazienti colpiti da Covid-19.

Ieri mattina, nel nosocomio altopolesano, la consegna dell'apparecchiatura di ultima generazione da parte del Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine ha offerto anche l'occasione per fare il punto sul ritorno alla normalità. Il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella, ha ringraziato i Lions presenti con il governatore uscente Maria Giovanna Gibertoni e quello appena eletto Gianni Tessari, rappresentanti l'intero distretto che include i club dell'Emilia Romagna e parte della Liguria, e col presidente del Club Santa Maria Maddalena, Gabriele Poletti.

I COMMENTI

«Ringrazio per la sensibilità, che testimonia anche la vicinanza del territorio alle strutture sanitarie impegnate nella lotta al virus - ha detto Compostella - il respiratore servirà per la terapia semintensiva che resterà attiva». Gibertoni ha spiegato come il distretto Lions abbia fatto donazioni per 600mila euro per combattere la pandemia e ha ringraziato Tessari che ha operato per conseguire il risultato. Gratitudine è stata espressa anche dal sindaco di Trecenta Antonio Laruccia. «Per il San Luca gli impegni presi sono stati rispettati e portano, di fatto, a un rafforzamento della struttura - ha affermato - non posso che ringraziare tutti per gli immensi sacrifici fatti».

Compostella ha ripercorso gli ultimi mesi e parlato di come il San Luca stia passando dalla condizione di Covid hospital al ritorno alla normalità. In totale il Polesine ha avuto 450 casi diagnosticati di Sars-Cov-2 dall'inizio dell'epidemia, attualmente le persone positive al tampone sono nove e si spera che questa cifra si azzeri in breve tempo. «Abbiamo superato quest'emergenza in maniera brillante come territorio, comunità e azienda sanitaria grazie all'impegno di tutti - ha aggiunto Compostella - una delle carte vincenti messe in campo è stata l'attivazione della terapia semintensiva respiratoria, iniziata a Rovigo e poi trasferita al San Luca quand'è stata attivata l'area Covid».

L'apparecchio servirà proprio per questi posti letto che garantiscono supporti respiratori e hanno permesso di gestire molti casi senza arrivare alla Terapia intensiva e alla ventilazione meccanica. «Ora l'ospedale di Trecenta sta tornando alla sua attività quotidiana, ordinaria - ha concluso il direttore generale - l'attività di ricovero nella Medicina è tornata quasi alla normalità, non ancora per tutti i 65 posti letto, ma ci si arriverà gradualmente, è solo questione di giorni. È tornata alla normalità l'attività della specialistica ambulatoriale e della diagnostica, ora che non ci sono più pazienti ricoverati tornerà anche la Tac, tra metà mese e fine mese ripartirà l'attività chirurgica e come ultima tappa, entro fine mese, sarà riattivato il Pronto soccorso».

Il San Luca manterrà al quarto piano un'area Covid con 100 posti letto, di cui 30 di terapia semintensiva respiratoria, e 14 posti letto di terapia intensiva a disposizione nell'eventualità che ci possa essere una recidiva, con la speranza di non doverli usare. «Il San Luca ha avuto un ruolo strategico in quest'epidemia e continuerà ad averlo se vi saranno situazioni di emergenza, ha fatto tanto per il territorio polesano e questo sforzo non sarà dimenticato», ha concluso.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA