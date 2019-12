Il liceo musicale al Paleocapa resta ancora al palo

L'OFFERTA FORMATIVA

ROVIGO Il provvedimento 1898 del 17 dicembre con il quale la Giunta regionale ha approvato la nuova offerta formativa per l'anno scolastico 2020-2021, porta alcune novità e vari addii in Polesine. Stando ai contenuti della delibera di giunta, anche nel prossimo anno scolastico resteremo l'unica provincia d'Italia con due conservatori di musica, ma anche l'unica in Veneto senza un liceo musicale.

LICEO MUSICALE ASSENTE

Nella nuova offerta formativa di istruzione per il 2020-2021 non c'è traccia dell'indirizzo di studio musicale e coreutico (liceo musicale) al liceo Paleocapa di Rovigo, dopo che la Commissione di Distretto formativo del medio Polesine aveva detto No alla richiesta di attivazione. Il provvedimento di diniego era pervenuto, con il decreto del presidente della Provincia sulla nuova offerta formativa dello scorso 25 ottobre (numero 111/27907), alla Commissione mista (formata da due rappresentanti della Regione e due dell'Ufficio scolastico regionale) deputata ad analizzare la documentazione ricevuta dagli enti, ai fini della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. La valutazione della Commissione mista, del 20 novembre, ha generalmente confermato i dinieghi di autorizzazione espressi nei provvedimenti delle Province venete. La giunta regionale, tuttavia, nella delibera 1898 ha proposto invece, nonostante il parere negativo della Commissione mista, di approvare ad esempio al liceo scientifico di Garda il nuovo indirizzo di Liceo delle Scienze umane in seguito a una nota di un gruppo di genitori del comprensorio territoriale Baldo-Garda, che evidenziava il forte interesse delle famiglie.

CORSI ELIMINATI

Non è stato così per il liceo musicale in Polesine. Dall'offerta formativa per il prossimo anno scolastico sono stati eliminati diversi indirizzi di istruzione: il corso in Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale all'Istituto professionale Bellini di Trecenta; il triennio in Produzioni industriali e artigianali all'Ipsia Bari di Badia; il biennio per Trasporti e logistica all'Itis Viola di Adria; il corso completo serale in Servizi socio-sanitari a Badia e infine il biennio Sistema moda e il triennio Automazione all'Itis Viola di Rovigo. All'Enaip di Rovigo, invece, sono state autorizzate la richiesta di mantenimento del percorso per Operatore elettrico e la nuova attivazione (a invarianza di numero corsi) del percorso Operatore dei sistemi e dei servizi logistici.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA