IL LIBROFERRANTE: VIVRÒPER SEMPRE(E.Zan.) Patrizia Ferrante, autrice di Vivrò per sempre (ed. Il Torchio), sarà ospite domenica alle 19 all'hotel Regina Margherita di Rovigo. L'incontro, organizzato per raccogliere fondi destinati alla ricerca, è a entrata libera. «Un giorno pensando a me ti cadrà una lacrima, non asciugarla mi dicesti, sarà la mia carezza per te»afferma l'autrice nel libro, nata a Rovigo il 12 luglio 1952, insegnante, scrittrice per passione, amante della vita, volontaria ospedaliera oncologico. Il libro è tratto da...