ROVIGO È nato il comitato di cittadini Rovigo non si ferma. Il tribunale di Rovigo non si deve spostare dal centro e questo viene detto oramai da svariati mesi un po' da tutte le categorie interessate alla vicenda, che vede in prima linea, fin da subito, l'avvocato Lorenzo Pavanello, presidente provinciale dell'Associazione nazionale forense.

Al grido d'allarme di Pavanello si sono via via aggiunti altri suoi colleghi, oltre a svariati commercianti del centro storico rodigino, che non vedono come positivo il fatto che il tribunale si possa spostare in un altro luogo, visto che si finirebbe con il perdere un altro importante punto di riferimento per la città capoluogo, oltre che un grande bacino di utenza per gli esercenti.

Da qui l'idea di far nascere un comitato spontaneo di oltre 300 persone, che hanno coniato lo slogan Rovigononsiferma#tribunaleincentro. Come referente e portavoce è stato individuato proprio l'avvocato Pavanello, che spiega così le ragioni di questa ulteriore iniziativa pro tribunale in centro.

«Lo scopo del comitato, che registra immobilismo e vaghezza di informazioni, é quello di collaborare al fine di trovare una soluzione al problema dell'allocazione del tribunale nell'ambito del centro storico. E infatti il 6 ottobre scorso, il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Raffaele Piccirillo, rispondendo per iscritto al sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha espressamente confidato sul sostegno del Comune, per il raggiungimento dell'obiettivo».

Nei prossimi giorni, il comitato assumerà iniziative destinate a promuovere proposte concrete.

Marco Scarazzatti

