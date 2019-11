CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GOVERNO MOBILITATOPORTO TOLLE Un sostegno di 5 mila euro per i privati e uno fino a 20 mila euro per le aziende colpite dall'emergenza meteo dei giorni scorsi, più uno stanziamento di 50 miliardi di euro in 15 anni per contrastare i cambiamenti climatici. Sono gli impegni presi a Scardovari nella tappa conclusiva della visita del ministro Federico D'Incà alle popolazioni colpite dal maltempo nella notte tra il 12 ed il 13 novembre. Una visita iniziata in mattinata a Venezia, proseguita con Chioggia e Rosolina prima di arrivare nel Delta....