Il Governo blocca i fondi del Maddalena

URBANISTICAROVIGO Dopo otto giorni di pacche sulle spalle, gesti di approvazione e congratulazioni, tutto è di nuovo in discussione. Quello che è stato definito come un sogno dallo stesso sindaco Massimo Bergamin, pare si stia tramutando in un incubo: il decreto Milleproroghe blocca i fondi per la riqualificazione del quartiere Commenda e dell'ex ospedale Maddalena. Il Milleprororghe 2018 è un decreto legge del Consiglio dei ministri con il quale vengono prorogate disposizioni legislative la cui efficacia cesserebbe altrimenti alla fine...