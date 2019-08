Il giudice: «Colpiti pazienti inermi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIROVIGO Maltrattamenti gratuiti, beffe immotivate, in un clima di lavoro in cui le vessazioni agli anziani erano all'ordine del giorno. Soltanto in un paio di occasioni operatrici e inservienti reagiscono ad aggressioni degli ospiti, ma anche in quel caso la loro reazione è esagerata, visto che di fronte hanno donne anziane, allettate e con una forza fisica davvero ridotta. In un video del 10 giugno si vede una delle Oss rispondere con uno schiaffo al graffio o al pizzicotto di un'anziana. Sono quasi le 17.30 e l'operatrice è...