ROVIGO Momento di preghiera per ricordare tutti defunti. Ieri mattina il vescovo Pierantonio Pavanello, il vicesindaco Roberto Tovo e l'assessore Mirella Zambello si sono riuniti in cimitero per un raccoglimento e un pensiero rivolto a chi non c'è più. In assenza di messe nei cimiteri, per l'emergenza Covid, i rappresentanti del mondo religioso e civile hanno voluto essere vicini alla comunità con un segnale di unione e condivisione attraverso una preghiera.

«Soprattutto nei momenti di avversità ha detto Tovo -, è opportuno trovare anche con presenze simboliche occasioni di ricordo e celebrazione non solo delle festività, ma di tutte quelle occasioni in cui ci si ritrova ad essere comunità, in questo caso per commemorare i defunti».

«Il 2 novembre ha sottolineato il vescovo -, da un lato rappresenta una ricorrenza religiosa perché si collega alla fede dei cristiani nella Resurrezione dei morti e nella vita oltre questa terra, dall'altro ha anche una dimensione profondamente umana di suffragio verso i propri defunti, di ricordo verso quanti ci hanno preceduto, di tutti i nostri cari. È bello che anche in questo momento sia l'autorità religiosa che quella civile si ritrovino ad esprimere questa dimensione profondamente sentita da tutta la comunità».

