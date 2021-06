Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEROVIGO Conto alla rovescia è finito: il parco pubblico Giardino d'Europa nel quartiere Tassina verrà finalmente inaugurato domani alle 11. Un taglio del nastro slittato più volte un po' per il maltempo, un po' perché i lavori non erano stati ultimati e poi c'era stata la crisi di giunta, legata alle dimissioni, poi rientrate, del sindaco Edoardo Gaffeo. Ora ci siamo. Nel frattempo l'associazione Civica per Rovigo, ha provveduto...