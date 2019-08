Il gas fa saltare Parco Langer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERDE A RISCHIOROVIGO Italia Onlus, Wwf e Orto delle Farfalle non intendono assistere passivamente alla realizzazione del progetto di enorme portata, che rischia di cambiare per sempre il volto di Parco Langer e del suo bosco, in difesa del quale, negli anni, ci sono state imponenti mobilitazioni. Ma una volta scongiurata la possibile minaccia del Passante Nord, ecco che è spuntata quella del gas. Il 22 settembre del 2016, infatti, la Snam ha presentato l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di Allacciamento...