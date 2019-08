Il Gabrielli resta aperto se il Rovigo rispetta i patti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEROVIGO Patti chiari, amicizia lunga. In poche parole, è questo l'esito dell'incontro avvenuto ieri mattina a Palazzo Nodari tra l'amministrazione comunale e l'amministratore del Rovigo Maurizio Formenton: o la società sportiva rispetterà fedelmente la convenzione attiva con il Comune per l'utilizzo dello stadio Gabrielli, o i calciatori dovranno trovarsi un altro posto per giocare a pallone. Intanto, Palazzo Nodari si prepara già ad affrontare il futuro del principale impianto sportivo calcistico del capoluogo. «Partiremo nelle...