ISTRUZIONEROVIGO La cerimonia di consegna dei diplomi e delle corone d'alloro ai laureati in Giurisprudenza al Cur nell'anno accademico 2020-21 è stata un momento indimenticabile ieri, in piazza Vittorio Emanuele, per i 38 neo dottori in legge che a causa del lockdown avevano dovuto laurearsi online. Un momento condiviso con le persone a loro più vicine e anche con Rovigo, come era già successo il 19 settembre 2020, primo anno della...