Il futuro del Consvipo nelle mani dei sindaci: il momento della svolta

ENTI DI SECONDO GRADOROVIGO Quale futuro per il Consvipo? Una domanda che aleggia da anni e che deve ora trovare una risposta definitiva, superando le polemiche e i contrasti politici fra chi vorrebbe chiudere tutto e chi vorrebbe rilanciarlo. Fin dal 1963, quando fu istituito, dopo che a guidare la Provincia, fino ad allora amministrata dalla sinistra, salì la coalizione fra Dc, Psi e Psdi, è sempre stato un luogo di aspro confronto a livello politico. Le quote dell'ente, che ha un ruolo di coordinamento in alcuni bandi specifici, oltre a...