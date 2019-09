CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO ALL'ESTEROROVIGO C'è chi va e c'è chi resta, ma quello che cambierà davvero sarà Londra. Chi per passione, chi per lavoro, sono tre i rodigini che, lasciato il capoluogo polesano, si sono trasferiti nella metropoli cosmopolita qualche anno fa. Mariachiara Gallian, di Rovigo, laureata in Economia internazionale, manager nella moda e nel settore della ristorazione, racconta: «Quando sono arrivata mi sono trovata subito a mio agio. Londra non ha deluso le mie aspettative personali e professionali. Ho avuto avanzamenti di carriera,...