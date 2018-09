IL FRONTE SANITARIO ROVIGO Sono 12 i bambini che nei tre istituti comprensivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FRONTE SANITARIOROVIGO Sono 12 i bambini che nei tre istituti comprensivi della città risultano non risultano vaccinati. Nel dettaglio, secondo i dati comunicati da Comune e scuole, sono tre bambini all'istituto comprensivo 1, due bambini al comprensivo 2, uno al comprensivo 3 e cinque al comprensivo 4.VERIFICHE DEI CARABINIERINel frattempo, in questi giorni i Nas dei Carabinieri di Padova si sono recati negli istituti comprensivi 2 e 3 per effettuare verifiche a campione delle autocertificazioni prodotte dai genitori, cui seguirà un...