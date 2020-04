IL FRONTE DEI CONTAGI

ROVIGO Sul fronte delicatissimo delle case di riposo, un flebile raggio di luce arriva dalla Casa Sacra famiglia, al momento la struttura residenziale più colpita in Polesine, con 42 positività riscontrate fra ospiti e personale. Da ieri 41, perché uno dei 27 ospiti positivi dell'area della disabilità psichica è risultato negativo al secondo tampone consecutivo ed è stato ufficialmente dichiarato guarito. Incoraggianti anche i segnali che arrivano dall'Iras, perché a Casa serena dove si è registrato il caso di positività, su 211 ospiti sottoposti a tampone non sono emersi altri casi di contagio, così come dei 93 dipendenti tutti e 93 sono risultati negativi. Analogamente per l'altra struttura in cui si articola l'Iras, quella di San Bortolo: su 203 ospiti 201 tamponi sono negativi, mentre si continua ad attendere il risultato dai laboratori per gli ultimi due, mentre per tutti e 169 operatori è arrivato il riscontro della negatività.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

«Un risultato molto importante sottolinea il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - perché è la struttura residenziale più grande del Polesine e quella potenzialmente con il rischio più alto. Questo ci dice che sono stati messi in atto sistemi di prevenzione e sicurezza adeguati. Ma in tutte le case di riposo del Polesine abbiamo riscontrato un alto livello di attenzione». Meno favorevoli invece i segnali che arrivano sulla situazione degli Istituti Polesani di Ficarolo, dove, dopo che lunedì è emersa la positività di un 70enne ospite del nucleo dei disabili psichici, è partito lo screening a tappeto: su 214 dipendenti il test rapido ha evidenziato 8 positività tra gli operatori e 5 su 96 ospiti. I primi posti in isolamento domiciliare, i secondi in un'apposita area di isolamento della struttura. In attesa che arrivino i riscontri dei tamponi: il test sierologico serve per fornire una prima indicazione in tempi rapidi, da confermare però con il test tradizionale, più affidabile. Ieri il test è stato eseguito anche a tutti gli altri ospiti e dipendenti, anche dell'area anziani, così come era in programma ai 95 ospiti e 114 dipendenti di Villa Tamerici e Il Gabbiano di Porto Viro, dove il 22 marzo era emersa la positività del medico che lavorava nella struttura. «Entro la settimana dovremmo completare lo screening di ospiti ed operatori di tutte case di riposo, andando avanti parallelamente con i tamponi per il personale sanitario dell'Ulss, di medici di famiglia, guardie mediche e farmacisti. Intanto, tutti gli operatori della Protezione civile sottoposti allo screening sono risultati negativi: è importante, perché anche perché stanno svolgendo un lavoro fondamentale ed in prima linea».

LO SCREENING DI MASSA

Quello dei tamponi è e resta un tema di ampia discussione. In teoria, eseguirlo all'intera popolazione permetterebbe di delineare con precisione un'istantanea del contagio, facendo affiorare anche persone positive, quindi contagiose, seppur asintomatiche. Ma questo si scontra con i problemi di natura tecnica. Perché le capacità di analisi sono ancora limitatissime rispetto ai proclami lanciati ormai settimane fa di tamponi per tutti. Ed eseguire un test il cui risultato arrivasse solo dopo giorni e giorni sarebbe addirittura fuorviante. Già ora molti dei risultati dei tamponi di screening arrivano a distanza di quasi una settimana. «Ci sono pressanti richieste rimarca Compostella - di persone che chiedono il tampone, anche dei sindaci che ci scrivono di eseguire il test a questo o quell'altro. Il tampone non è terapeutico, serve per confermare una diagnosi ed è importante quando abbiamo un caso sospetto per avere la conferma e partire con gli isolamenti dei suoi contatti, interrompendo la catena del contagio. I tamponi a domicilio non li eseguiamo perché comportano una serie di operazioni che hanno una complessità e un dispendio di dispositivi di protezione individuale che invece dobbiamo usare con oculatezza. Solo in casi particolarmente gravi o in cui sia compromessa la mobilità andiamo a domicilio».

