Il Forum dei giovani cambierà volto

PALAZZO NODARIROVIGO Botta e risposta tra il consigliere comunale leghista Lorenzo Rizzato e l'assessore per le Politiche giovanili Erika Alberghini. Lo scontro è sulle risorse economiche messe a disposizione dall'amministrazione Gaffeo, pari a mille euro, una cifra ritenuta dal rappresentante dell'opposizione «troppo esigua». L'assessore però, gli ribatte: «È un primo passo legato alle risorse per ora disponibili. A ben guardare, se la precedente amministrazione per le Politiche giovanili ha stanziato tremila euro nell'arco di quattro...