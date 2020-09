IL FOCOLAIO

ROVIGO Si allarga ancora il focolaio della Casa di Cura di Porto Viro, con altre cinque positività che sono emerse dal secondo giro di tamponi di screening ai pazienti e con la decisione dell'Ulss di riaprire, da oggi, un primo blocco da 25 posti letto dell'Area medica Covid dell'ospedale di Trecenta, per il trasferimento in blocco di tutti i degenti positivi della struttura portovirese, fino ad ora isolati in un'apposita area della Casa di cura.

L'ALLARME

«Le 5 nuove positività portando a 17 il numero complessivo di pazienti Covid positivi spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - Ricordo che già 10 di questi pazienti Covid positivi erano stati precedentemente trasferiti. Infatti, 6 degenti sono ricoverati nell'Unità Operativa complessa di Malattie Infettive dell'ospedale di Rovigo e 4 nella Terapia Intensiva Covid dell'ospedale di Trecenta». Dei cinque nuovi positivi, quattro erano ancora ricoverati nella Casa di Cura, mentre una 81enne bassopolesana era stata da poco dimessa. Non si tratta, fra l'altro, degli unici contagi emersi ieri, perché ci sono anche altri tre casi territoriali. Sono infatti risultati positivi una 36enne ed un 17enne residenti in Medio Polesine, che hanno eseguito il tampone al ritorno da una vacanza all'estero, e che essendo entrambi asintomatici erano e restano in isolamento domiciliare, nonché un 57enne bassopolesano che era già in isolamento domiciliare perché individuato come contatto di una persona già risultata positiva al tampone, a sua volta asintomatico. In questo momento, il numero di persone in isolamento domiciliare sono 554, mentre i residenti in Polesine attualmente positivi sono 97.

LE GUARIGIONI

A evitare il superamento di quota 100, comunque tristemente vicina, è stato il fatto che, sempre ieri, sono state certificate anche ben 6 guarigioni, con il totale che arriva così a 464, a fronte di 597 polesani complessivamente scoperti positivi dall'inizio dell'epidemia. Le attenzioni, in questo momento, con l'inizio della scuola ormai a un passo, sono concentrate sul cluster della Casa di Cura di Porto Viro, dove su una platea di 300 dipendenti e 140 pazienti sottoposti a screening, sono risultati positivi 12 dipendenti e 16 pazienti, 15 rilevati con i tamponi e uno, invece, individuato come il caso indice, emerso dopo il trasferimento all'ospedale di Rovigo di un'anziana che era ricoverata a Porto Viro e che aveva manifestato sintomi compatibili con il Covid.

IL TRASFERIMENTO

Dei 16 pazienti, senza contare l'81enne già dimessa, i 6 che ancora rimanevano nella struttura portovirese saranno oggi trasferiti al Polo Covid di Trecenta, che riprende così la sua piena attività, dopo che il 4 giugno era stata salutata con entusiasmo la sua chiusura ed l'avvio del ritorno alla normalità. Ieri, la direzione generale dell'Ulss, dopo la riattivazione della Terapia intensiva Covid venerdì scorso, ha provveduto a riattivare il primo modulo di 25 posti letto dell'Area MedicaPneumologica Covid del San Luca, avviando le operazioni di trasferimento dei pazienti positivi della Casa di Cura di Porto Viro. «Fin da subito si spiega in una nota congiunta di Ulss e Casa di Cura - la direzione generale dell'Ulss 5 e l'amministrazione della struttura di Porto Viro hanno collaborato. Alla luce delle nuove positività e al perdurare di uno stato di difficoltà nella gestione dell'episodio si è concordato di trasferire i pazienti a all'ospedale di Trecenta, appositamente attrezzato. Per quanto riguarda le attività ordinarie del San Luca la loro erogazione alla popolazione rimane invariata».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA